Squalifica ridotta per Pogba | voci da Londra quando tornerà a indossare la maglia della Juve

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Paulsarà a disposizionentus già a partire dal prossimo gennaio. Lo avrebbe deciso il Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport), riducendo così laper doping del francese da quattro anni a soli diciotto mesi. Lo riporta il Daily Mail. Il centrocampista era stato fermato per la positività al doping nel settembre del 2023. Se la notizia venisse confermata,potrebbe tornare ad allenarsi con laalla Continassa da gennaio, mentre per le gare ufficiali dovrebbe aspettare marzo. Anche la sua multa inizialmente prevista sarebbe statadopo la sentenza di oggi, venerdì 4 ottobre. L'ultima apparizione in campo del calciatore risale al 3 settembre 2023, con lache giocava contro l'Empoli.