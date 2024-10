Si spoglia nudo in una chiesa sconsacrata per il Premio Vasco Palombini l’esibizione di Michele Rava fa discutere La Diocesi | Prendiamo le distanze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una performance che lasciato tutti senza parole, quella che l’artistaha messo in scena nelladi San Pancrazio, di proprietà della, lo scorso 28 settembre. In occasione delCittà di Tarquinia, il fotografo si è lasciato andare in un’esibizione sicuramente inusuale, specialmente considerando la location dell’evento., infatti, si èto, restando completamentedi fronte ai presenti, e si è versato dell’acqua gelida in testa, una scena volta, verosimilmente, a ricordare la celebrazione del battesimo. A riportare la notizia è il giornale Etruria News, che ha condiviso il video della performance. Il, giunto alla sua seconda edizione, prevede un buono acquisto dal valore di 5 mila euro ed è stato attribuito Marta Palmieri.