Serie A quote insidiose per il Milan a Firenze in discesa inter e Juventus

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) - I rossoneri partono favoriti a 2,22 per la prima vittoria lontano da San Siro, Inzaghi e Thiago Motta vogliono ripetersi dopo i successi in Champions League Roma, 4 ottobre 2024 – Torna laA dopo l'mezzo europeo e la sfida più intrigante è in programma domenica sera al Franchi tra Fiorentina e. I rossoneri proseguono nel loro percorso di crescita, non intaccato dal ko con molti rimpianti e polemiche contro il Leverkusen. Fonseca è favorito su Planetwin365 per la prima gioia lontano da San Siro, ma a una quota che non nasconde le insidie di un campo sempre difficile da espugnare: segno «2» offerto a 2,22, con il successo dei padroni di casa a 3,13 e il pari a 3,45.