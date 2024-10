Sangue dal naso in gravidanza | cosa fare e cosa non fare per fermare l’emorragia

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tra i disturbi più comuni dellac’è anche la perdita didal. Si tratta di una condizione comune e generalmente non pericolosa; sono rari, spiega questo studio, i casi gravi che possono risultare pericolosi per la vita della gestante e compromettere il decorso della. Molto più comunemente, invece, si tratta di un disturbo fastidioso e che può allarmare ma che non rappresenta un’emergenza o un motivo di preoccupazione. Ildalin, infatti, può essere considerato una conseguenza dei cambiamenti tipici della gestazione. Le cause dell’epistassi Fonte: iStockL’epistassi, la fuoriuscita didalche può essere lieve o caratterizzata da un flusso importante, dipende essenzialmente o da un trauma o da una secchezza della munasale.