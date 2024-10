Rincari irregolari sulle bollette Confconsumatori vince i reclami

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladi Massa-Carrara ha ottenuto a settembre ottimi risultati per i suoi associati che avevano ricevutodel gas molto elevate. La prima vicenda riguarda il caso degli aumenti del costo effettuati da Enel Energia nel 2023 che ha visto in difficoltà tante famiglie e per il quale laNazionale insieme ad altre associazioni sta intraprendendo una class action. In diversi casi, dopo il reclamo che ha avuto esito negativo, l’avvocato diFrancesca Galloni ha presentato la conciliazione Arera e, alla luce dei documenti prodotti da Enel, ha contestato in alcuni casi il mancato rispetto dei 90 giorni, in altri, l’errore nel numero civico della presunta lettera che Enel asseriva di aver inviato per comunicare gli aumenti, ottenendo i ricalcoli dell’intero consumo del gas alla precedente tariffa di 0,60 anzichè 2,43.