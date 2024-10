Progetto contro la violenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Domenica la spiaggia libera di Cervia si presenterà come un mosaico di mille colori e disegni. Rivestita dalle oltre 2.500 coperte in maglia e uncinetto realizzate da tante volontarie impegnate nel"Viva Vittoria"lasulle donne. Le coperte sono cucite con 4 quadrati 50x50cm, arrivati da ogni parte della regione e non solo. Alla loro realizzazione hanno partecipato centinaia di persone. Nella creazione di ogni coperta sono coinvolte 7 persone: 4 per realizzare i quadrati, 1 per abbinare i quadrati, 1 per cucirli insieme e 1 per cucire l’etichetta. Tutti i volontari che hanno partecipato alhanno lavorato con il cuore per aiutare le donne vittime di. C’è chi ha preso per la prima volta in mano i ferri o gli uncinetti, spinto dal forte desiderio di partecipare; c’è chi ha fatto un quadrato e chi ne ha fatti centinaia.