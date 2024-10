Incendio di un Autocarro sul Raccordo Salerno-Avellino | Intervento dei Vigili del Fuoco e Traffico Bloccato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Mercato San Severino, 5 ottobre 2024 – Questa mattina, intorno alle ore 10:00, unha presosulautostradalein direzione sud. L’incidente è avvenuto subito dopo l’uscita di una galleria, causando momenti di grande apprensione per l’autista e per gli automobilisti in transito. Immediatamente sono intervenuti sul posto la squadra deideldel distaccamento di Mercato San Severino, insieme alla Polizia Stradale, all’ANAS e al personale della società autostradale. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza, ilè stato temporaneamente, creando rallentamenti sulla tratta. L’autista del mezzo, accortosi prontamente del guasto, ha fermato il veicolo in un luogo sicuro, evitando di rimanere all’interno della galleria e prevenendo potenziali rischi per sé e per gli altri utenti della strada.