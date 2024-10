Eminem diventa nonno | il nuovo capitolo del rapper di Detroit

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Chi avrebbe mai immaginato, ascoltando le parole taglienti e aggressive dinei suoi primi album, che un giorno avremmo parlato di lui non solo come icona del rap mondiale, ma anche come? Eppure, è proprio così: il leggendariodi, al secolo Marshall Bruce Mathers III, ha varcato una nuova soglia della vita familiare,ndo. La notizia ha colpito i fan come una sorpresa, ma anche come un dolce promemoria del fatto che il tempo passa per tutti, persino per il "Real Slim Shady". Quindi, chi èto genitore, a sua volta, per portarein questoruolo di? La risposta si lega indissolubilmente alla storia di sua figlia, Hailie Jade Scott, una figura centrale non solo nella vita personale del, ma anche nella sua carriera musicale.