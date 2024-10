Contro un palo mentre va al lavoro Senza vita tra le lamiere a 42 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) CALVATONE (Cremona) Si chiamava Gaia Gandolfi la quarantaduenne che ha perso lal’altra notte passata nell’incidente avvenuto in via Legorino, nel paese di Calvatone dove risiedeva. La sua Fiat Panda, andata in gran parte distrutta nell’impattoundella luce in cemento, è stata notata intorno alle 7,30 di ieri mattina da un cantoniere del Comune che stava andando a cominciare il turno il. Dentro alle, la vittima ormai. Gaia Gandolfi ha perso illlo della sua Panda e, forse per un colpo di sonno o per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, è andata a finireil grossodella luce in cemento. L’impatto non le ha lasciato scampo. Quando l’auto è stata notata a bordo strada, ieri mattina, era troppo tardi. I soccorsi sono tuttavia arrivati sul posto, una volta allertati dai passanti.