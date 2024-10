Borse attese in rialzo occhi a Piazza Affari dopo le parole di Giorgetti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A breve le notizie in diretta dalla Borsa di Milano e dalleEuropee, previste in leggeroall’inizio della giornata mentre la tensione in Medio Oriente rimane alta. Petrolio in calo, attenzione a Mps e Tim I prezzi del petrolio rallentanola corsa del 3 ottobre, legata ai timori di un possibile conflitto più ampio in Medio Oriente che potrebbe compromettere i flussi di greggio. I futures del Brent calano dello 0,14%, attestandosi a 77,51 dollari al barile, mentre quelli del Wti statunitense scendono dello 0,14%, a 73,51 dollari. Entrambi si avviano comunque verso un guadagno settimanale di circa l’8%. Agli investitori sono ancora in attesa di chiarimenti sulle dichiarazioni del ministro delle Finanze, Giancarlo, che ha invocato “un contributo di tutti” per il Paese, facendo presagire l’introduzione di nuove imposte per le imprese.