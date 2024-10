ATP Shanghai 2024 Medvedev vince all’esordio eliminato Ruud Ok Arnaldi fuori Fognini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sono cominciati i match del secondo turno nel Masters 1000 di. Buon esordio per Daniil, anche se il russo ha dovuto lottare contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild, imponendosi con un doppio 7-5 in due ore di gioco, recuperando un break di svantaggio in entrambi i set. Il numero cinque del mondo affronterà ora Matteo, con il ligure che ha rimontato l’americano Zachary Svajda con il punteggio di 6-7 6-2 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Avanti, mentre esce Fabio. Il nativo di Arma di Taggia è stato nettamente sconfitto da Tommy Paul, numero undici del seeding, che si è imposto per 6-1 6-3. Lo statunitense se la vedrà al secondo turno con il cileno Alejandro Tabilo, che ha superato il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-3 6-2. Una giornata che ha visto alcune illuminazioni illustri, come quella di Caspere Arthur Fils.