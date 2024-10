5 tendenze make up dell’A I 2024 secondo le sfilate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nuova stagione, nuoveup da scoprire. Come ci truccheremo ce lo hanno anticipato leA/I 24, le cui proposte sono andate a mescolarsi con i trend street e social. Come ci truccheremo? Leup autunno invernoleDa Michael Kors e Dolce&Gabbana sono stati avvistati rossetti nelle diverse sfumature del rosso mentre sulle passerelle di Rojas e Sergio Hudson abbiamo visto un contouring delicato puntato sul blush, in particolare sui toni rosati e dal finish satinato. Nonostante l’estate sia terminata, gli ombretti pop sono i protagonisti dei look di Connor Ives e Carolina Herrera. A virgola, all’ingiù, grafico o più creativo: l’eyeliner torna ad essere tra i protagonisti indiscussi del-up occhi. Parola di Versace e Antonio Marras.