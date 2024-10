Vita imperfetta di una psicoterapeuta Intervista con Francesca Safina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 2 ottobre 2024 – “Isabella Perfetti è tutt’altro che perfetta” scrive, psicologa eclasse 1982, che di recente ha pubblicato il suo primo romanzo, “Cambiocercasi” (Garzanti, 2024). La sua protagonista, Isa, anche lei psicologa dedicata ad aiutare gli altri, si trova a un tratto, ingarbugliata tra diverse situazioni, a cercare di capire una delle cose più difficili: come aiutare sé stessa. Così il libro diventa un viaggio alla scoperta di sé, dei propri desideri, e soprattutto dell’autorizzazione a desiderare qualcosa di diverso da ciò che gli altri si aspettano da noi. Come nasce il personaggio di Isa? È autobiografico in qualche misura? “Isa nasce dalla voglia di raccontare un po' il dietro le quinte del mio lavoro.