Vendita biglietti Olimpiadi Milano-Cortina | ecco i prezzi e le informazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)– Si apre ufficialmente ladeiper. Per i Giochi Olimpici invernali (6-22 febbraio 2026) - apprende l'Ansa - ipartiranno da 30 euro, oltre il 20% sarà sotto i 40 e più della metà (57%) sarà inferiore ai 100 euro. Iper le gare saranno inda febbraio, da oggi è possibile registrarsi alla piattaforma ticketing ufficiale (tickets.2026.org), per garantirsi una finestra temporale prioritaria per acquistare un biglietto nella prima fase di. Attraverso un sorteggio verrà stabilito quando sarà il turno d'acquisto di ciascun utente. “Iscrivendosi - ha reso poi noto la Fondazione-, si avrà la possibilità di essere tra i primi ad accedere alla fase die scegliere quali sessioni vedere e le migliori categorie di biglietto tra quelle disponibili.