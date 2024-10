Ultras Milano l’inchiesta era pronta cinque anni fa Poi motivi politici in Procura bloccarono tutto La Verità

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024)erafa. Poiinterni(La) La ricostruzione de Laè così titolata: “Lo smantellamento dei clan da stadio si poteva ottenere giàfa”. Nel sommario: “L’ex gip Salvini: «noto, nessuno si è mosso». Due morti forse erano evitabili”. Ecco che cosa scrive il quotidiano di Belpietro: «Finché non ci scappa il morto». Ci sono voluti due omicidi, quello di Vittorio Boiocchi e quello di Antonio Bellocco, per far ripartire ladisu un’inchiesta che quasifa era già stata ben definita dagli stessi inquirenti milanesi. Invece quel materiale (c’era persino una cimice nascosta dentro il «baretto» della Nord) è rimasto sigillato nei cassetti.