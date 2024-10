Troppa Forlì la Sella deve arrendersi Cento finisce sotto di 20 rimonta tardiva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) unieuro7559 UNIEURO: Dawson 5 (0/4, 0/2), Parravicini 9 (2/2, 1/4), Cinciarini 10 (1/4, 2/6), Tavernelli 2 (0/1 da 3), Gaspardo 10 (2/6, 2/5), Pascolo 6 (3/5), Magro 5 (2/2), Del Chiaro 19 (7/10), Pollone 2 (1/1, 0/2), Pinza ne, Errede ne, Harper 7 (2/8, 1/5). All. Martino.: Tamani 2 (1/1), Ramponi ne, Tanfoglio 3 (1/1 da 3), Henderson 6 (3/5, 0/4), Alessandrini 3 (0/2, 1/4), Berdini 10 (3/6, 0/1), Delfino 9 (3/9, 0/1), Moretti ne, Sperduto 6 (2/5 da 3), Davis 16 (4/10, 2/5), Benvenuti 1 (0/1, 0/1), Nobile 3 (0/1, 1/2). All. Di Paolantonio. Arbitri: Nuara, Perocco, Yang Yao. Parziali: 21-13, 39-26, 59-44. Note: T2:20/42 (48%),14/35 (40%); T3:6/25 (24%),7/24 (29%); TL:17/20 (85%),10/19 (53%). Rimbalzi:47 (12 offensivi),36 (8 off.). Uscito per falli: Magro. Spettatori: 2.726.