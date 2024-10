Sigarette aumenti di 5 euro al pacchetto | la proposta che sconvolge i fumatori

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 3 ottobre 2024)di 5al: lacheIn un contesto sanitario sempre più attento alle problematiche legate al fumo, emerge unaaudace che promette di rivoluzionare il mercato del tabacco in Italia: l’aumento del prezzo delledi 5per. Questa iniziativa, avanzata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), mira a colpire due obiettivi con un solo colpo: disincentivare l’abitudine al fumo e finanziare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con un ricavo stimato intorno ai 13,8 miliardi di. Un aumento di 5al: laè clamorosa – notizie.comIl consumo dirappresenta una delle principali cause di malattie gravi come il tumore al polmone, responsabile del 90% dei casi diagnosticati.