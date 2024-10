Siena la Lupa porta ’Addosso’ la vittoria Anatomia di un successo al Velluto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – «Addosso come sentiamo i colori, addosso come durante il giubilo, addosso come siamo stati alla rivale, addosso come l’abito di. Unaimpressa sulla nostra pelle». Il vicario Gabriele Bartalucci declina i tanti perché del titolo che è stato scelto e poi impresso sulla copertina del librone delladel 17 agosto scorso. «Addosso», appunto. Pagine curate ed eleganti «perché – sottolinea ancora davanti a tantissimiioli accorsi per vedere com’era stata raccontata l’impresa – la nostra Contrada tiene alla forma». Tradizione e sobrietà ma non è un Numero unico «banale», rivendica Bartalucci a cui ha dato la parola il priore Carlo Piperno. «Solo apossiamo fare una cosa del genere, realizzare ogni volta libri che ci identificano e sono diversi l’uno dall’altro.