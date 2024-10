Ritrovata a Gaza una ragazza rapita dall’Isis 10 anni fa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha comunicato di aver liberato una donna yazida di origini irachene,diecifa e prigioniera nella Striscia di, sotto il controllo di un militante di Hamas con legami con lo Stato Islamico (IS). Secondo il comunicato, il militante è stato neutralizzato durante le operazioni belliche in corso a, probabilmente a causa di un bombardamento israeliano, e la donna, identificata come Fawzia Amin Sido, di 21, ha avuto l’opportunità di scappare.Leggi anche: Maltempo, allerta in molte zone: bomba d’acqua a Milano e Sassari, evacuazioni in Emilia Le forze israeliane hanno rivelato che, grazie a un’operazione complessa che ha coinvolto Israele, gli Stati Uniti e altri attori internazionali, la donna è stata recentemente estratta dalla Striscia ditramite il valico di Kerem Shalom.