Musetti-Goffin in tv | data orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lorenzose la vedrà contro Davidnel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Dopo la finale raggiunta a Chengdu,è stato sconfitto al secondo turno di Pechino dal sorprendente Bu ma proverà a riscattarsi immediatamente sempre in Cina, a. Dopo un bye al primo turno in quanto testa di serie, il suo debutto avverrà contro il belga, tennista molto esperto che ha esordito con un comodo successo ai danni di Duckworth. A partire favorito sarà però, il quale ha anche vinto tutti e tre i precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 5 ottobre adancora da definire.