Marchetti | Scudetto? Favorita sempre l’Inter poi altre in fila

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024)non è prima in campionato, ma ha ancora le aspettative della squadra campione d’Italia. Lucainfatti lo conferma su Radio Marte. LE FAVORITE – La corsa per loè già entrata nel vivo con quattro squadre nel giro di pochi punti. Lucane ha parlato in questo modo: «Conte, con le sue parole, dimostra di accettare la sfida della Juventus. Se è venuto a Napoli, è perché ha accettato una sfida sin da inizio stagione.? Se parliamo diassoluta, il Napoli non lo è, se vogliamo fare una graduatoria in pole position metto. Se vogliamo dire che il Napoli può riprovare ad insidiarla, allora sono d’accordo. McTominay, sin qui,è stato un acquisto assolutamente funzionale».