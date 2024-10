Maltempo cresce allerta Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 15.03l'in, in particolare nei territori già colpiti dall'alluvione di settembre Arpae e Protezione civile hanno diramato l'da codice rosso. Possibili piene dei fiumi. Il sindaco di Bagnacavallo dispone l' evacuazione totale delle aree di Traversara, Borghetto di Traversara e Boncellino. "In via precauzionale",dice Giacomoni, per la "vulnerabilità dei territori già colpiti". Il sindaco di Faenza, Isola, invita a ridurre gli spostamenti.