LIVE Berrettini-O’Connell 7-6 7-6 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica un match insidioso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:13 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 10:12 11 ACE e nessun doppio fallo per, che ha servito il 64% di prime ricavandone il 74% di punti. 5 ACE ed un doppio fallo per, che ha ottenuto 83 dei 169 punti giocati, soltanto 3 in meno dell’avversario. MATTEOb. CHRISTOPHER7-6 (9) 7-6 (6). Partita rognosa portata a casa dal finalista di Wimbledon 2021. Al prossimo turno l’asticella si alzerà non poco. Matteo troverà infatti il danese Holger Rune. FINISCE QUI! Stop volley di rovescio sublime del romano. 7-6POINT. Scappa via, scappa via il dritto in uscita dal servizio di