L’Italia paralizzata Treni fermi per ore a Roma Salvini | colpa di un chiodo | Sospesa la ditta coinvolta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un centinaio icancellati, totalmente o parzialmente. Una quarantina gli Alta Velocità e Intercity che hanno riportato ritardi fino a 160 minuti. Migliaia di persone in attesa per ore nelle stazioni dicome del resto d’Italia. Nel nodo della capitale la circolazione ferroviaria è rimasta ferma dalle 6.30 di ieri fino alle 8:45 circa. Ihanno ripreso a viaggiare gradualmente intorno alle 9.30, ma ritardi di ore e cancellazioni hanno condizionando l’intera rete nazionale. È il mercoledì nero delle ferrovie italiane, l’ennesimo, iniziato a ridosso dell’alba, quando la circolazione è stataa Termini e Tiburtina per un guasto alla linea. Rfi ha riferito che c’è stata "una disconnessione degli impianti" e il ministro dei Trasporti Matteoha parlato di unpiantato nel punto sbagliato.