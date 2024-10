L' imam della profezia di Nasrallah ora prevede attentati in Europa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le sue affermazioni 48 ore prima dell'uccisione in un raid israeliano a Beirut di Hassan, capo di Hezbollah, avevano fatto il giro del mondo: "Scrivi il tuo testamento, perché chi ieri ti ha comprato oggi ti ha venduto", aveva detto in un'intervista alla tv saudita al-Arabiya, andata in onda il 25 settembre. Ora l'sciita libanese Muhammad Ali al-Husseini, ex membro di Hezbollah e oggi apertamente ostile al "Partito di Dio", ha espresso una nuova, inquietante previsione.  Al-Husseini, che è segretario generale del Consiglio islamico arabo, ha lanciato l'allarme per possibiliterroristici di Hezbollah in. Ancora ospite di al Arabiya, l'sciita ha accusato l'Iran di essere stata "responsabile delle operazioni terroristiche in Occidente". Teheran ha "affidato la questione a Hezbollah.