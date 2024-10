L’Idf chiede ai civili di evacuare 25 località nel Sud del Libano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Durante la notte, l'aviazione militare israeliana (Iaf) ha abbattuto una serie di droni diretti verso il centro di Israele, come riportato dall'IDF e citato dal Times of Israel. Il giornale riferisce, inoltre, che gli Huthi dello Yemen hanno rivendicato il lancio dei droni. I terroristi yemeniti hanno affermato «di aver colpito un obiettivo vitale a Tel Aviv con diversi droni»; tuttavia, la notizia è priva di fondamento, secondo quanto riportato dal Times of Israel. Successivamente, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno dichiarato che la notte scorsa due droni hanno fatto scattare le sirene d'allarme a Bat Yam, una città situata immediatamente a sud di Tel Aviv. Secondo quanto riferito dalle Idf, uno dei droni è stato intercettato dall'aeronautica israeliana, mentre l'altro è caduto in un'area aperta e non sono stati riportati feriti né danni significativi.