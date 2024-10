L’Ambasciatore dei dolci Iginio Massari premia Zoia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Medaglia d’oro ad Achille. Per il re del panettone di Concorezzo il premio alla carriera degli Ambasciatori pasticcieri dell’eccellenza italiana consegnato da, alla guida del gruppo. Il brianzolo inventò il Panettone paradiso, rivoluzionando per sempre il gusto. E adesso i colleghi gli tributano il riconoscimento. L’occasione, il seminario tecnico annuale della categoria alla Cast Alimenti, a Brescia. Impossibile non cedere ai sentimenti, le parole per il Maestro, classe 1936, sono davvero il coronamento di un impegno cominciato quando portava i pantaloni corti: "Celebriamo un viaggio straordinario, segnato da passione e dedizione. La tua arte ha trasformato ogni dolce in un’opera d’amore, regalando emozioni indimenticabili". E ancora: "Nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso hai trovato la forza di credere in te stesso".