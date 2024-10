Juventus Bremer è arrivato al J Medical in stampelle per gli esami C’è anche Nico Gonzalez|Champions League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 2024-10-03 11:05:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Laarchivia la trasferta di Champions a Lipsia con tre punti grazie alla vittoria per 3-2 contro i tedeschi: a decidere la gara è stato il gol di Francisco Conceiçao che ha regalato la vittoria alla squadra di Motta rimasta in dieci nella ripresa per l’espulsione di Di Gregorio. Vittoria e ansia però, per i bianconeri: durante la partita contro il Lipsia si sono fatti male siacheGonzalez, oggi svolgeranno entrambi deglial Jper capire entità dell’infortunio e tempi di recupero.