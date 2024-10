Inchiesta Curve | nuove intercettazioni coinvolgono Fedez

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Al centro di tutto il rapporto con Luca Lucci Tiene banco il caso dellee il coinvolgimento di. Sono emerse, così, nelle ultime ore,che riguardanoe Luca Lucci, esponente della Curva Sud del Milan. Nelle untercettazioni Fede parla del progetto di comprare l’Old Fashion ma non solo. «Mi ha detto: adesso gli parlo con, perché se vuole aprire, gliene faccio aprire uno in Duomo, perché anche se paga 30 mila euro di affitto però, lui e la Ferragni vengono gli stranieri, mi faccio pagare mille euro un tatuaggio di una scritta». Parlerebbe la contabile della Sud, Raffaella Grassi al momento non indagata. «Ma lui (Lucci, ndr) su questo è un imprenditore. Lui le idee ce l’ha. Vedrai che lo fa. Quello è vero, cioè sul negozio di, puoi farlo pagare quanto vuoi il tatuaggio, non credo sia un problema in effetti».