Già 160 iscritti al Gran Premio Del Rosso di Montecatini

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Terme, 3 ottobre 2024 - Meno di 10 giorni al 73°Ezio Della classica nazionale per élite e under 23 in programma aTerme domenica 13 ottobre. Sarà la penultima gara in Toscana della stagione in quanto due giorni più tardi si svolgerà a Ponsacco la Coppa del Mobilio a frazioni. La gara organizzata dal G.S. Le Casette presieduto dall’ex sindaco diGiuseppe Bellandi e patrocinata dall’amministrazione comunale, ha un fascino particolare ed ogni anno riesce ad avere un concorso di pubblico notevole che affolla il rettilineo di arrivo del Viale Verdi sede tradizionale di arrivo da molti anni a questa parte. Nel 2023 s’impose in volata davanti a un ristretto gruppo di attaccanti Manuel Oioli, atleta piemontese della squadra Q36.5 Continental affiliata in Toscana in provincia di Lucca.