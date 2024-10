Europa League dove vedere le partite di Lazio e Roma? Orari e formazioni

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Secondo impegno inper. Alle 18.45 contro il Nizza all’Olimpico, gli uomini di Marco Baroni proveranno a bissare il successo esterno della prima giornata ottenuto contro la Dinamo Kyiv. Alle 21 invece toccherà ai giallorossi di Ivan Juric, impegnati nella trasferta svedese di Elfsborg per cercare il primo successo dopo il pareggio all’esordio con l’Athletic Bilbao. Entrambe lesaranno in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Now Tv. In chiaro infatti Tv8 trasmetterà il big match fra Porto e Manchester United.