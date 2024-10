Eurolega l’EA7 Milano affonda nel Principato | Monaco domina 93-80

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Debutto senza storia perEmporio Armaniin. La squadra di Ettore Messina non è praticamente mai in partita contro ilnel debutto nella massima competizione continentale, ritrovandosi a soccombere con il punteggio di 93-80. Attacco che ha fatto fatica a lungo, con il tiro da tre punti che è iniziato ad entrare tutto a d un tratto con Armoni Brooks autore di una striscia da quattro triple consecutive (16 per lui). Ma dall’altra parte il quintetto di Obradovica rimbalzo, con ben 15 carambole offensive, mandando quattro uomini in doppia cifra, il migliore è Alpha Diallo con 20 punti e 5 rimbalzi, seguito dai 14 di Okobo e i 12 (con 8 rimbalzi) di Jaiteh. Otto minuti al limite del disastroso per le scarpette rosse.