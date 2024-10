Blitz della GdF nelle sedi Anas | accuse pesanti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 3 ottobre 2024) UnimprovvisoGuardia di Finanza. Le perquisizioni sono scattate in seguito ad un fascicolo aperto dalla Procura di Milano Terremoto in. Questa mattina, giovedì 3 ottobre, in diversesocietà che gestisce strade e autostrade si è presentata la Guardia di Finanza per effettuare alcune perquisizioni. Il tutto, come riportato da La Stampa, è partito da un’indagine che la Procura di Milano ha aperto nei giorni scorsi. La Guardia di Finanza(Ansa) – cityrumors.itUn fascicolo connei confrontisocietà e le Fiamme Gialle in queste ore stanno entrando in possesso di documenti fondamentali per l’inchiesta. Al momento non c’è notizia di persone iscritte sul registro degli indagati. Ma, stando a quanto riferito dall’Adnkronos, sono nove i soggetti destinatari di queste perquisizioni e tre società .