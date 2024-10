Atp Pechino 2024 Alcaraz | Sinner rimane il migliore al mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Carlosha parlato dopo la vittoria del torneo Atp 500 di. Lo spagnolo ha riconosciuto l’onore delle armi a Jannik, sconfitto in tre set dopo tre ore e 21 minuti di gioco: “Lui avrebbe potuto vincere in due set o in tre, io avrei potuto vincere in due, è stato un match davvero equilibrato. Jannik, ancora una volta, ha però dimostrato di essere il miglior giocatore al, almeno per me. Il livello a cui sta giocando è incredibile. È un tennis di altissima qualità. A livello di colpi, fisicamente e mentalmente, è una bestia“. Intervenuto in conferenza stampa,ha poi aggiunto: “Le partite tra me e Jannik sono grandiose per il tennis: diamo sempre vita ad un duello molto intenso, equilibrato, con grandi punti e grandi scambi. Penso che grazie a questo tipo di match la gente inizia a guardare il tennis e magari anche a praticarlo.