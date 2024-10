Traffico Roma del 02-10-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Luceverdetrovati dalla redazione ancora chiusa la galleria Giovanni XXIII per un veicolo in fiamme nelle due direzioni si sono formate con le su via del Foro Italico a partire dalla Batteria Nomentana trafficata la carreggiata interna del grande raccordo anulare te la Bufalotta e la Tiburtina di seguito dalla Casilina e l’ardeatina file anche in carreggiata esterna da ipogeo degli Ottavi eFiumicino e proseguendo questa carreggiata a tre file tra Prenestina e Nomentana congestionato ilsull’intero percorso è tratto Urbano della A24Teramo direzione della tangenziale estin coda su via Flaminia tra Labaro e via del Foro Italico stessa situazione su via Salaria tra Castel Giubileo e via dei Prati Fiscali un nuovo incidente su via Nomentana causa code tra Corso Sempione via valdossola in direzione Porta Pia ci spostiamo a sud della capitale Code in entrata ...