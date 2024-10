Sì calmare il sistema nervoso con lo yoga è possibile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Chi lo ha praticato, lo sa bene: lorende il nostro corpo più elastico e contribuisce al nostro benessere. Ci sono addirittura posizioni, asana in sanscrito, che hanno un effetto calmante sul nostroe noi abbiamo chiesto a Iacopo Moscatelli, insegnante di, fisioterapista e osteopata, di selezionarne cinque per noi. Una breve premessa è doverosa quando si parla di: per quanto elasticità del corpo e benessere siano due risultati bellissimi, non rappresentano la vera essenza di questa disciplina millenaria, il cui fine ultimo, per alcuni riassunto dalla frasechitta vritti nirodha (talvolta tradotto come «loferma le oscillazioni, le attività, della mente»), ha più a che fare con aspetti che vanno al di là di muscoli, legamenti e articolazioni.