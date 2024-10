Se l’impianto sarà insalubre non lo faremo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Noi ci mettiamo la faccia. Abbiamo capito che quinon lo volete, ma crediamo in questo progetto che rispetta le norme e risponderemo a tutte le preoccupazioni che abbiamo ascoltato. Serisulterànel tema concreto e reale, allora non lo". Così Roberto Ronca, direttore unità di business economia circolare di Edison Next in serata, lunedì, dopo aver ascoltato un coro di no alper il trattamento rifiuti pericolosi e non e di attacchi (quasi quattro ore consecutive) arrivati da una ventina di soggetti (associazioni, partiti e gruppi politici tutti, anche di maggioranza, ad eccezione del Pd che non ha presentato neppure le osservazioni in Provincia) alla seconda assemblea dell’inchiesta pubblica coordinata dalla Provincia.