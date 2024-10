Scuola mancano i docenti | uscita anticipata per 6 classi Disagio per oltre cento bimbi e noi viviamo alla giornata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Milano – «Ci sono bambini che hanno iniziato lacon insegnanti precarie, le quali ora, fresche di nomina, sono state destinate ad altri istituti con un contratto a tempo indeterminato. E noi? Siamo nel caos. Conalle 14.30. A ottobre. In attesa dei nuovi». Hanno i nervi a fior di pelle i genitori di seidella primaria del plesso Rasori, dell’Istituto comprensivo statale Giovanni Pascoli, zona Pagano, alle prese con l’orario a singhiozzo a quasi un mese dall’inizio delle lezioni. Così è stato nelle giornate di lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre. E oggi? «Non lo sappiamo (dicevano ieri pomeriggio, ndr),. Possibile che il Ministero non ci abbia pensato per tempo? Tutta questa disorganizzazione si ripercuote sui bambini e sulle famiglie», denuncia Beatrice Chiarelli, madre di un’alunna di quarta.