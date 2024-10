Salta l’inno scatta la protesta | Era un black out

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Che fine ha fattodell’Ascoli? Domenica scorsa, dopo decenni di storia scritta dal Picchio nel corso dell’ultimo secolo sui campi di serie A, B e C, probabilmente per la volta allo stadio Del Duca non è risuonato il caratteristico e suggestivo inno prima del fischio d’avvio del match poi disputato e perso per 1-0 al cospetto del Rimini (gol decisivo di Parigi al 28’ della ripresa). Ad accompagnare l’ingresso delle squadre in campo è stato uno dei noti cavalli di battaglia dei Coldplay, senza nulla togliere chiaramente alla band internazionale da anni è sulla cresta dell’onda. A notare l’inattesa novità sarebbero stati in molti, con alcuni sostenitori del Picchio che poi nelle ore successive alla gara avrebbero manifestato il loro totale disappunto anche nei gruppi Facebook maggiormente seguiti e dove si è soliti commentare le vicende che riguardano il club bianconero.