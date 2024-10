Rotondo Lega | Grazie alla Regione Lazio stop a Ztl fascia Verde e rincari ticket bus

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “al lavoro della giunta regionale che sta cercando, giustamente, di contrastare l’ordinanza di Gualtieri sulla ZTle idel biglietto dei mezzi pubblici. Siamo convinti che le follie ideologiche green non siano la soluzione ai problemi ambientali, ma solo una vessazione per le tasche dei cittadini romani”. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Giubileo del VI Municipio Roma delle Torri, Alessio. “A pagare una mancanza di visione del PD Capitolino e della giunta Gualtieri non posso essere pendolari e cittadini che usufruiscono di servizi pubblici carenti. Laha ascoltato le nostre richieste e siamo soddisfatti della rimozione del vincolo della ZTl per i diesel euro 4 ma continueremo a chiedere al Sindaco l’abolizione totale di tali divieti.