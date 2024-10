Riassunto | AtriCure riceve il marchio CE per la pinza EnCompass®

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’approvazione rappresenta un nuovo catalizzatore per la crescita internazionale diMASON, Ohio–(BUSINESS WIRE)–, Inc. ( Nasdaq: ATRC ), una delle principali imprese innovatrici nel settore delle terapie e degli interventi chirurgici per la fibrillazione atriale (Afib), la gestione dell’appendice atriale sinistra (LAA) e la gestione del dolore postoperatorio, oggi ha annunciato di avere ricevuto l’approvazione normativa alla commercializzazione dellanei paesi dell’Unione Europea in cui è richiesto ilCE, aggiungendo che vari chirurghi europei recentemente hanno eseguito la prima serie di casi impiegando laEnCompass, che ha già ricevuto l’autorizzazione FDA 510(K) ed è stata lanciata negli Stati Uniti nel 2022.