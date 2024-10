Reazione a catena amore è duro? | Volta pagina roba proibita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Niente da fare per Rosa, Anna Laura e Antonella, vale a dire le. Le campionesse di, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, si confermano tali sbaragliando le rivali, le sfidanti Le vicine di casa (trio composto da Michela, Anna e Tania da Cremona) ma crollano sul più bello, all'Ultima. In ballo ci sono 142mila euro, ma a suon di errori il montepremi viene ghigliottinato fino a 2.219 euro, che si dimezzano addirittura a 1.110 dopo la richiesta della seconda parola-indizio, "Tempo", che si aggiunge a "". La parola da indovinare è "Deo", ma le tre campionesse non hanno le idee chiare e rispondono poco convinte con "Debito". Nel frattempo, sui social, si sil delirio tra gli spettatori che seguono e commentano la puntata in tempo reale.