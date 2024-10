Puff Daddy 120 nuove accuse di molestie sessuali

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Continuano ad aumentare ledi violenza nei confronti di, il rapper già rinviato a giudizio a New York e in carcere a Brooklyn per aver abusato di una decina di ex collaboratrici. Un avvocato del Texas, Tony Buzbee, ha infatti annunciato alla stampa americana che 120 persone lo hanno incaricato di rappresentarle in una nuova azione legale contro l’ex re dell’hip hop. Citando aggressioni risalenti agli Anni 90 e ai primi 2000, diversi uomini e donne hanno affermato che il cantante e produttore li avrebbe drogati prima di violentarli, sfruttando la sua posizione di potere nel mondo musicale per promettere loro una carriera. «Il muro del silenzio è stato infranto», ha sottolineato Buzbee. Almeno 25 vittime erano minorenni, tra cui un bambino di nove anni.