Prosegue l' offensiva di Israele contro Hezbollah dopo l' attacco fallito dell' Iran

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Allarmi aerei sono scattati questa mattina in numerose località nel nord di, tra cui Yiron, Misgav Am e Shtula - nell'Alta Galilea - oltre a Metula. Lo riporta l'esercito israeliano (Idf) su Telegram mentre la scorsa notte almeno cinque attacchi israeliani hanno colpito i sobborghi meridionali di Beirut, secondo una fontea sicurezza libanese che ha chiesto l'anonimato, non essendo autorizzata a parlare con i media. La fonte ha confermato che «almeno cinque attacchi israeliani hanno preso di mira i sobborghi meridionali di Beirut». I corrispondenti'AFP hanno riportato diverse esplosioni e colonne di fumo nell'area, mentre un incendio si propagava. L'esercito israeliano ha dichiarato «che al momento sta colpendo obiettivi terroristici dia Beirut».