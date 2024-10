Piero Odorici | Da noi nessuna divisione tra pubblico e musicisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un jazz club che ha completamente incentrato la sua attività sull’ascolto, sulla divulgazione, sulla formazione del. Dovrebbe essere la norma, in una città che l’Unesco ha riconosciuto come ‘Città creativa della musica’ e che, invece, rappresenta una fortunata eccezione. È il Camera Jazz & Music Club, in vicolo Alemagna, pieno centro storico, diretto dal sassofonista, uno dei pochissimi spazi dove ancora è possibile assistere a dei concerti in una dimensione intima, privata quasi, come se si fosse parte di un rito collettivo che coinvolge tutti., venerdì inizia la nuova stagione del Camera Jazz. La formula del locale è sempre la stessa? "Sì, per noi è una filosofia, una missione, offrire dell’ottimo jazz come se si fosse nel salone della propria casa, seduti di fronte all’artista, vicinissimi, senza la separazione di un palco alto.