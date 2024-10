Orsi | Inter turnover ha fatto del bene Vari vantaggi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

IL SUCCESSO – L'ha battuto la Stella Rossa con il punteggio di 4-0 nella seconda sfida della sua Champions League. Il club nerazzurro si è reso protagonista di un'ottima prestazione di squadra, con tante note positive anche sul piano individuale. Ha trovato la sua prima rete stagionale l'austriaco Marko Arnautovic, si è definitivamente sbloccato Lautaro Martinez e ha trovato il suo battesimo col gol in maglia nerazzurra Mehdi Taremi. Il calciatore iraniano, premiato come miglior giocatore della partita, ha siglato due assist e un gol. Oltre alle belle giocate in fase di recupero del pallone e di ripiegamento difensivo, dalle quali sono nati i due passaggi vincenti per Arnautovic e Lautaro.