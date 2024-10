Nipoti di Nicolas Cage non hanno conosciuto il famoso nonno

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’attore appartiene a una delle dinastie più famose di Hollywood ma, nella sua vita privata, è intrappolato in un “tranquillo, orribile incubo”. L’attore di Family Man, che una volta comprò un posto in aereo per l’amico immaginario di suo figlio, ora vive in un “ambiente ostile”. Creato dall’ex moglie di suo figlio, che gli impedisce di incontrare le duene gemelle di quattro anni. Continuate a leggere per conoscere l’identità della star che cambiò il nome ispirato da un supereroe! Quando questo attore aveva solo 15 anni, era seduto in macchina con suo zio, uno dei più importanti registi di Hollywood. Così lo implorò di avere la possibilità di apparire in uno dei suoi premiati film. “Fammi un provino, ti faccio vedere come si recita’. In macchina c’era solo silenzio”, racconta la star, orgogliosamente bizzarro sia sullo schermo che fuori.