Maxi-inchiesta sui rifiuti Corruzione e tangenti Goracci e Granieri agli arresti domiciliari

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un appalto da oltre 300 milioni di euro per gestire inei 15 comuni dell’Alta Umbria, una tangente da 750 mila euro per favorire la partecipazione di un’azienda privata al bando, poi vinto "insieme". Sono i nodi dellache scuote il ‘sistema’in mezza Umbria e che ha portatoi due attuali vertici di Sogeco, (la società formata al 49 per cento dalla pubblica Sogepu e dal 51 per cento dal socio privato Ece). Ieri i finanzieri del comando provinciale di Perugia si sono presentati nelle rispettive abitazioni di Cristianex amministratore unico di Sogepu e Antoniotitolare di Ece (Ex Ecocave) per dare esecuzione all’ordinanza di applicazione delle misure cautelari dei, emessa dal giudice Natalia Giubilei su mandato della Procura guidata da Raffaele Cantone.