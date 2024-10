L’elenco delle scuole chiuse in Toscana per l’allerta arancione

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo che le autorità hanno diramato un’allertaper rischio idrogeologico valida dalle 6 alle 20 di giovedì 3 ottobre, diversi comuni dellahanno deciso di tenerele. Di seguitodei territori in cui gli istituti di ordine e grado non apriranno. Legiovedì 3 ottobre nelle province di Grosseto e Livorno A Grosseto rimarranno chiusi solo le superiori, mentre in altri comuni della provincia tutte le. In particolare a Orbetello, Gavorrano, Capalbio, Manciano, Sorano, Pitigliano e Magliano in. Stesse disposizioni anche a Livorno e ad altre città della provincia, tra cui Piombino, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Portoferraio, Marciana Marina, Capoliveri, Campo nell’Elba, Sassetta, Suvereto, Rosignano Marittimo, Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina e Collesalvetti.