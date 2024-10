Le coalizioni sono divise sul ruolo dell’Italia nel mondo e l’Italia non è credibile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I nostri partiti, di ogni ordine e grado consensuale, stanno litigando all’interno dei propri schieramenti su tutto mentre ilfuori ha preso una piega drammatica tra guerre e crisi industriali profonde, come quella dell’automobile. Tutti guardano al loro ombelico non avendo il pudore di abbassare le polemiche di fronte ai tanti morti e alle distruzioni delle città ucraine, a Gaza e in Libano. Non si tratta di essere moralisti, di far finta che nulla stia accadendo dentro il centrodestra e il centrosinistra. Non si può sospendere il dibattito politico, soprattutto quello fisiologico tra maggioranza e opposizione. C’è però una questione tutta interna agli schieramenti che non si vuole affrontare fino in fondo, rinviando i conti sulle vere divisioni tra gli stessi partiti della maggioranza e dell’opposizione.